Ultime ore volantino Trony, 3 smartphone Samsung in offerta a meno di 250 Euro

Gli Sconti Intramontabili disponibili da Trony stanno per giungere a conclusione, dato che alle 23:59 di oggi, 29 luglio 2022, ci saluteranno lasciando spazio a un altro volantino settimanale. Per tale ragione, analizziamo di seguito 3 smartphone Samsung di fascia medio-bassa in offerta.

Partiamo dal Samsung Galaxy A03 da 135 Euro al posto di 159 Euro. Si tratta del modello entry-level meno costoso, dotato di schermo LCD HD+ da 6,5 pollici di diagonale, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna espandibile tramite microSD, doppia fotocamera posteriore da 48 MP + 2 MP e singola anteriore da 5 MP, chipset Unisoc SC9863A da 1,6 GHz di clock massimo e batteria da 5.000 mAh.

Samsung Galaxy A13 passa invece da 219 Euro a 175 Euro per la versione con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile sempre tramite microSD. Il SoC è l’Exynos 850 da 2 GHz di frequenza massima, accompagnato poi da una batteria da 5.000 mAh. Il display è un PLS LCD da 6,6 pollici FHD+ e, infine, troviamo una quad-camera posteriore (50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP) e una anteriore da 8 MP.

Chiudiamo il trio con il modello Samsung Galaxy A32 che scende da 279 Euro a 215 Euro. In questo caso abbiamo un telefono con 4 GB di RAM, 128 GB di archiviazione, schermo SAMOLED FHD+ da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento massima di 90Hz, chipset MediaTek Helio G80 e una batteria con capienza pari a 5.000 mAh. Lato fotocamera, infine, abbiamo quattro sensori sul retro (64 MP + 8 MP + 5 MP + 5 MP) e uno anteriore da 20 megapixel.

Nello stesso volantino potrete trovare anche 3 smartphone OPPO in offerta.