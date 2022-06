Ultime ore volantino Trony, 3 smartphone in sconto sotto 200 Euro

Trony sta per salutare la sua “Estate di Offerte” valida fino al 24 giugno. Trattandosi delle ultimissime ore di promozioni per questo volantino mensile abbiamo pensato di cercare alcuni smartphone in sconto a meno di 200 Euro per coloro che necessitano di un dispositivo mobile low-cost il prima possibile.

Il meno costoso tra i tre è l’OPPO A16s, proposto dalla catena di negozi a 155 Euro al posto di 189 Euro. In questo caso il telefono ha il SoC MediaTek Helio G35 sotto la scocca con 64 GB di memoria interna e 4 GB di RAM. La batteria è da 5.000 mAh, il display LCD HD+ da 6,5 pollici e, infine, il comparto fotocamera si compone di un sensore selfie da 8 megapixel e tripla camera posteriore (13 MP + 2 MP + 2 MP).

Scende poi da 229 Euro a 169 Euro l’OPPO A54s, caratterizzato da tre sensori fotocamera posteriori (50 MP grandangolare + 2 MP macro + 2 MP profondità) e uno frontale da 8 MP. Lo schermo è sempre un LCD HD+ da 6,5 pollici, come anche il chipset MediaTek Helio G35, la batteria da 5.000 mAh e i 4 GB di RAM a disposizione. Tuttavia, la memoria interna ammonta a 128 GB.

Chiudiamo questo trio con il Samsung Galaxy A22 5G, senza ombra di dubbio uno dei modelli di riferimento per questa fascia di prezzo. Esso giunge con 4 GB di RAM, 64 GB di archiviazione espandibile, batteria da 5.000 mAh e chipset MediaTek Dimensity 700 5G. Lato fotocamera troviamo una lente anteriore da 8 megapixel e tre lenti posteriori rispettivamente da 48, 5 e 2 megapixel. Infine, il display è un TFT Full HD+ da 6,6 pollici di diagonale. Il prezzo? 185 Euro anziché 249 Euro.

Tra le altre promozioni del momento abbiamo segnalato 3 TV a meno di 250 Euro da Unieuro.