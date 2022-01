Ultime ore volantino Trony: 5 smart TV 4K DVB-T2 in sconto da non perdere

Il volantino “Prezzi al Tappeto” disponibile da Trony arriverà alla sua conclusione domani, 21 gennaio 2022. Sono pertanto le ultime ore per cercare i dispositivi di elettronica di proprio interesse in sconto, tra i quali segnaliamo oggi in particolare 5 smart TV 4K DVB-T2 da non perdere, con tagli fino a 300 Euro sul prezzo di listino.

Si parte dal modello LG 50UP78006LB.API, novità 2021 proposta dalla catena di distribuzione a 499 Euro anziché 629 Euro, ovvero il 21% in meno. Si tratta di un televisore con schermo LCD Ultra HD 4K da 50 pollici, con supporto alle tecnologie HLG, HDR e HDR10 Pro lato video, decoder audio Dolby Digital e sistema operativo WebOS 6.0.

Segue dunque, in ordine di prezzo, il televisore TCL 55C725 che passa da 749 Euro a 599 Euro. Qui troviamo uno schermo QLED Ultra HD 4K da 55 pollici con supporto a HLG, HDR 10+ e Dolby Vision lato video, audio Dolby Atmos, compatibilità con gli assistenti vocali Google e Alexa e sistema operativo Android TV. Un modello adatto per coloro che vogliono il giusto equilibrio tra qualità ed economicità.

Passiamo a Hisense 75A7120F, televisore con schermo LCD Ultra HD 4K che abbonda nelle dimensioni con una diagonale pari a 75 pollici. Anche in questo caso non mancano le tecnologie HLG e HDR, come anche il decoder audio Dolby Digital Plus. Il sistema operativo, invece, è la piattaforma proprietaria VIDAA U4.0. Il prezzo? 779 Euro anziché 999 Euro.

Richiede invece una spesa leggermente superiore il televisore LG 75UP75006LC, altra novità 2021 con schermo LCD Ultra HD 4K da 75 pollici di diagonale ma proposta a 899 Euro al posto di 1.149 Euro, con possibilità di completare il pagamento in tre o più rate con Findomestic, Agos Ducato o Klarna. Anche in questo caso vengono garantiti standard elevati lato video con HLG, HDR, HDR10 Pro e audio Dolby Digital.

Conclude il quintetto Hisense 65U82GQ, televisore con pannello ULED Hltra HD 4K da 65 pollici con Full Array Local Dimming Pro, sistema operativo VIDAA U5.0, standard video HDR 10+, HLG e Dolby Vision IQ, mentre lato audio troviamo il decoder Dolby Atmos. Il prezzo, infine, è pari a 999 Euro al posto di 1.299 Euro.

Tra le offerte di giornata abbiamo anche segnalato un TV LG NanoCell 4K DVB-T2 venduto al 43% in meno.