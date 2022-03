Ultime ore volantino Trony: attenti a questi smart TV 4K DVB-T2 in sconto!

L’ultimo volantino settimanale proposto da Trony, denominato “Prezzi Leggeri”, sta per giungere alla sua conclusione fissata a domani, 18 marzo 2022. Alla luce dell’imminente fine, quindi, vediamo nel dettaglio alcuni sconti su smart TV 4K DVB-T2 a marchio LG e Hisense proposti a prezzi competitivi.

Si parte con il televisore LG 55NANO756PR.API proposto dalla catena di distribuzione a 559 Euro al posto di 699 Euro. Si tratta di un TV appartenente alla gamma NanoCell e dotato di schermo Ultra HD 4K da 55 pollici con supporto alle tecnologie HLG e HDR10 per migliorare la qualità video, assieme al decoder audio Dolby Digital. Il sistema operativo in dotazione, invece, è WebOS 6.0.

Se preferite una dimensione maggiore, allora potrete trovare in offerta lo stesso modello ma nella versione da 75 pollici di diagonale: lo smart TV LG 65NANO756PR.API è infatti disponibile da Trony a 749 Euro anziché 999 Euro, anche qui con possibilità di pagamento in più mensilità secondo piani Klarna, Findomestic o AGOS Ducato.

Infine, segnaliamo lo smart TV Hisense 65AE7250F a 599 Euro anziché 749 Euro, per un calo del 20% rispetto al prezzo di listino. In questo caso il televisore si presenta con pannello Ultra HD 4K da 65 pollici, compatibile con HLG e HDR10+ lato video e DTS Virtual X lato audio. Il sistema operativo in dotazione, dunque, è la piattaforma VIDAA U4.0.

