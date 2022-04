Ultime ore volantino Trony: due TV DVB-T2 in offerta sotto 220 Euro

Il volantino “Fai l’Affare” lanciato da Trony il 2 aprile 2022 sta per finire: queste sono infatti le ultime ore di disponibilità, ovverosia le ultime ore per aggiudicarsi qualche dispositivo di elettronica a prezzi competitivi. In questa occasione riporteremo, in particolare, due televisori DVB-T2 venduti a meno di 220 Euro.

Il primo modello è il televisore TCL 32D4300 venduto dalla catena di distribuzione a 185 Euro al posto di 235 Euro, dotato di schermo LCD HD Ready (risoluzione pari a 1366 x 768 pollici) da 32 pollici di diagonale e con frequenza di aggiornamento pari a 60Hz. Mancano tecnologie come HDR e HLG, e persino le opzioni smart risultano assenti, ma troviamo il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre. Di conseguenza, è evidente come questo modello sia perfetto per coloro che non hanno particolari esigenze e non necessitano dell’accesso ad app come Netflix o Prime Video.

Coloro che cercano uno smart TV a prezzi particolarmente bassi potranno invece optare per il modello Toshiba 32WA2063DAI proposto da Trony a 215 Euro anziché 269 Euro, dotato sempre di un display LED HD Ready da 32 pollici di diagonale ma con supporto alla tecnologia HDR e con sistema operativo Android TV, ovverosia dotato già al primo avvio di app come YouTube, Netflix ed Amazon Prime Video per i contenuti in streaming.

Entrambe queste promozioni varranno fino alle 23:59 di oggi, venerdì 8 aprile 2022; per questa ragione, in caso di interesse consigliamo caldamente di procedere rapidamente con l’acquisto.

Nel frattempo, Unieuro ha lanciato oggi il No IVA Show.