Ultime ore volantino Trony, non perdetevi questo TV 4K LG a meno di 900 euro!

L’iniziativa “La Magia degli Sconti” di Trony si avvicina alla conclusione, fissata alle 23:59 di oggi, 27 gennaio 2023. In vista della sua chiusura e del conseguente cambio di volantino, vediamo una offerta da non perdere valida fino a questa sera: c’è un TV LG 4K da 75” a meno di 900 euro, modello lanciato peraltro nel 2022!

Il televisore interessato è il modello LG 75UQ81006LB, introdotto sul mercato proprio lo scorso anno assieme ad altri modelli di fascia alta. Esso si presenta con un pannello Ultra HD 4K dalla diagonale di 75 pollici con refresh rate che, purtroppo, non raggiunge i 120Hz; in altre parole, non è il meglio del meglio per il gaming, essendo assenti anche il supporto a NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium e Variable Refresh Rate. Se non altro, gode delle tecnologie HLG e HDR10 Pro lato video, e codifica Dolby Digital lato audio. Il sistema operativo è webOS 22 mentre il decoder DVB-T2 è già in dotazione.

Il prezzo di listino di 1.199 euro scende del 27% a ben 875 euro; una quota ancora piuttosto alta, ma pur sempre suddivisibile in tre rate da 291,66 euro senza interessi grazie a Klarna. Altrimenti, il pagamento a rate può essere effettuato con i piani Findomestic e Agos Ducato. Le spese di spedizione ammontano a 59,99 euro e vanno pagate a parte, a meno che non si cerchi lo stesso televisore presso i punti vendita fisici Trony: in diverse regioni lo stesso smart TV si trova infatti a 839 euro con ritiro immediato in loco.

Se invece preferite altri modelli, sempre da Trony potete trovare un TV Panasonic OLED 4K in offerta fino a questa sera.