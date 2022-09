Ultime ore volantino Trony: offerta su smart TV Sony 4K del 2022 da non perdere

Il volantino di Trony “Sconti a Ciel Sereno” è giunto alle sue ultime ore di validità. Per tale occasione abbiamo pensato di proporvi una delle promozioni più interessanti disponibili: si tratta di uno smart TV 4K Sony del 2022 al 22% in meno, perfetto specialmente per gli amanti di cinema e serie TV.

Si tratta per l’esattezza del modello Sony KD43X81KPAEP appartenente alla gamma BRAVIA 2022. Questo smart TV giunge con un pannello Ultra HD 4K da 43 pollici dal refresh rate nativo di 50Hz, gode del supporto a HLG, HDR10 e Dolby Vision sul fronte video, Dolby Atmos per il comparto audio e un HDD da 16 GB per salvare qualsiasi contenuto multimediale si desideri. Il sistema operativo è Google TV, e nella scocca si trova anche il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

La catena di distribuzione italiana solitamente propone questo televisore a 899 euro ma, fino alle 23:59 di oggi, 23 settembre 2022, potrà essere acquistato a 699 euro. Il pagamento può essere completato in 3 rate da 233 euro senza interessi con Klarna, oppure è possibile calcolare le rate con Findomestic e Agos Ducato. La consegna a domicilio prevede poi il pagamento di una quota extra minima di 11,99 euro.

