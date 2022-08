Ultime ore volantino Trony: TV LG OLED C1 a 400 Euro in meno fino stasera

Il volantino di Trony “Una Montagna di Sconti” sta per finire e, come da nostra tradizione, rilanciamo una ultima serie di prodotti per le ore finali dell’iniziativa. In questa occasione specifica, sulle nostre pagine vi proponiamo un TV LG OLED C1 da 55 pollici a 400 Euro in meno rispetto al prezzo di listino indicato dalla catena di negozi.

Si parla per l’esattezza del modello LG OLED55C15LA.API, caratterizzato da un pannello OLED Ultra HD 4K da 55 pollici con supporto lato video alle tecnologie HLG, HDR10 e Dolby Vision, mentre lato audio troviamo la decodifica Dolby Atmos. Il sistema operativo, al contrario dei TV LG del 2022, è la piattaforma proprietaria WebOS 6.0 e, infine, non può mancare il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Solitamente Trony propone questo televisore OLED della società sudcoreana a 1.499 Euro, ma fino alle 23:59 di oggi, 5 agosto 2022, lo troverete a 1.099 Euro con pagamento effettuabile in 3 rate da 366,33 Euro al mese senza interessi. La consegna a domicilio è stimata a 39,99 Euro; in alternativa, potrete procedere con il ritiro in negozio tramite il sito ufficiale Trony.

Se invece preferite un modello entry-level più economico, potete trovare sempre da Trony uno smart TV LG del 2022 a 250 Euro.