Ultime ore del volantino Unieuro di Febbraio 2024: le offerte da non perdere

Mentre dalla giornata di ieri sono disponibili i nuovi sconti solo online di Unieuro, scadrà alle 23:59 del 29 Febbraio 2024 il volantino della catena di distribuzione “La Scelta Giusta Per Te” e come sempre in questi casi, riportiamo le promozioni più interessanti.

Il TV Samsung QE50Q80CATXZT da 50 pollici viene proposto a 699 euro, 500 Euro in meno rispetto ai 1199 Euro di listino.

In offerta troviamo anche l’aspirapolvere senza fili Dyson Cyclone V10 Absolute, che passa a 449 Euro, in calo di 150 Euro rispetto ai 599 euro imposti dal produttore.

L’iPhone 15 da 128 gigabyte invece passa ad 829 Euro, con un risparmio di 150 Euro rispetto ai 979 Euro di listino, mentre l’iPhone 13 da 128 gigabyte viene proposto a 629 Euro: la riduzione è importante, di 130 Euro, dai 759 Euro imposti da Apple. Tra gli altri smartphone citiamo anche l’offerta sullo Xiaomi Redmi Note 12 a 189,99 Euro, in calo di 110 Euro rispetto ai 299,90 Euro.

In offerta segnaliamo anche il MacBook Air da 13 pollici con M2, 8GB di RAM ed SSD da 256 gigabyte: in questo caso la riduzione è del 14% dal prezzo consigliato di 1349 Euro ed il laptop può essere acquistato a 1149 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.