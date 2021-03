Ultime ore del volantino Unieuro di Marzo 2021: le offerte da non perdere

Scadrà alle 23:59 di oggi, domenica 28 Marzo 2021, il volantino Unieuro che ha portato "La Primavera degli Sconti" e come sempre facciamo il punto su quali sono le offerte da non lasciarsi sfuggire prima della scadenza delle promozioni.

Tra gli smartphone, lo Xiaomi Mi 10T Lite a 299,90 Euro può rappresentare un'ottima soluzione, rispetto ai 399,90 Euro di listino. In sconto però troviamo anche il Galaxy S20 FE, a 599,90 Euro, per un risparmio di 70 Euro in questo caso, pari al 10%. In sconto troviamo anche l'iPhone 12 Pro da 128 gigabyte, a 1149 Euro, mentre iPhone SE 2 da 128 gigabyte passa a 499 Euro, dai 549 Euro imposti dalla società di Cupertino. Sempre restando in ambito iPhone, citiamo anche la promozione su iPhone 12 da 64 gigabyte, ad 849 Euro.

Per quanto riguarda i TV, invece, il Samsung QE55Q90TAT da 55 pollici è disponibile a 1299 Euro, con un risparmio di 700 Euro, mentre l'OLED 55 CX di LG passa a 1499 Euro, rispetto ai 1848 Euro di listino, per un risparmio del 18%. Tra i TV NanoCell a marchio LG, invece, citiamo la promozione sul NANO91 da 55 pollici, a 799,90 Euro, con un risparmio di 500 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.