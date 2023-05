Ultime ore del volantino Unieuro: gli sconti da non lasciarsi sfuggire

Sono le ultime ore del volantino di Unieuro, che scadrà alle 23:59 di domani 11 Maggio 2023, e sono anche le ultime ore per poter godere delle promozioni da esso proposte. Vediamo quali sono gli sconti più interessanti.

L'iPad di nona generazione da 10,2 pollici nella variante WiFi Only con 64 gigabyte di memoria è disponibile a 349 Euro, il 20% in meno rispetto ai 439 euro di listino, mentre Apple Watch SE con cassa da 40mm viene proposto a 269 Euro, con un risparmio del 12% dai 309 Euro imposti dal produttore. In offerta troviamo anche l'iPhone 14 da 128 gigabyte, ad 829 Euro, con un calo del 19% dai 1029 Euro di listino.

Il laptop HP 15S nella configurazione con schermo da 15,6 pollici, SSD da 256 gigabyte ed 8GB di RAM è disponibile a 299,90 Euro, il 36% in meno rispetto ai 469 Euro di listino.

Tra gli altri sconti, il Samsung Galaxy A14 con schermo da 6,6 pollici e 128GB di storage passa a 189,99 Euro, il 17% in meno rispetto ai 229,90 Euro imposti dal produttore.

In offerta segnaliamo anche il Dyson V8 Absolute a 299 Euro, il 25% in meno dai 399 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti è disponibile a questo indirizzo.