Ultime ore X-Days Mediaworld: 4 TV da non perdere in offerta, due modelli sotto 200 Euro

A poco più di un’ora dalla nostra segnalazione di OnePlus 9 Pro 5G e Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G in sconto su Amazon, ci spostiamo da Mediaworld in quanto l’attuale volantino X-Days sta per giungere al termine. Prima della sua conclusione, vediamo 4 TV da non perdere tra i vari modelli in offerta.

Sin dal lancio delle promozioni del 18 maggio, sul sito della catena di distribuzione troviamo il modello low-cost OK ODL 24676HN-TB 2021 a 129,99 Euro al posto di 149,99 Euro, ovverosia al 13,33% in meno. Si tratta di un televisore senza funzionalità smart ma compatibile con il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre, dotato di un display LED HD Ready da 24” con refresh rate di 60Hz. Niente di eccezionale, ma pur sempre perfetto per adeguarsi allo switch-off spendendo poco.

L’alternativa ideale è lo Xiaomi P1 con schermo LED HD Ready da 32” a 60Hz, dotato anch’esso del decoder DVB-T2 ma con funzionalità smart garantite dal sistema operativo Android TV. Non troviamo tecnologie come HDR, HLG e audio Dolby; pertanto, rispetto al modello precedentemente citato troviamo un pannello più grande e il sistema smart. Cambia anche il prezzo, il quale passa dai 279,90 Euro di listino a 189,99 Euro.

Se preferite un modello di fascia medio-alta, invece, vi proponiamo il Samsung QE55Q80A 2021 con display QLED Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale con refresh rate pari a 120Hz, supporto a HLG, HDR10+ e audio Dolby Digital Plus. Il sistema operativo, infine, è la piattaforma proprietaria Tizen. In questo caso, il prezzo scende da 1.415 Euro a 799 Euro.

Chiudiamo il quartetto con il modello LG 55NANO776PA 2021 appartenente alla gamma NanoCell, con schermo Ultra HD 4K da 55”, HDR, HDR10 Pro, HLG lato video e sistema operativo WebOS 6.0. Questo televisore viene venduto a 499 Euro al posto dei 999 Euro di listino, scendendo quindi del 50%. Il pagamento potrà essere effettuato anche in 20 rate da 24,95 Euro al mese.

Si ricorda, in conclusione, che queste promozioni sono valide solo online fino alle 23:59 di oggi, 25 maggio 2022.