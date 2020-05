Ultime ore degli X-Days Mediaworld: i migliori sconti su TV LG e Sony

Scadranno alle 23:59 di oggi, 27 Maggio 2020, gli X-Days di Mediaworld. Sono quindi le ultime ore per poter godere degli sconti proposti dalla catena di distribuzione su un'ampia gamma di televisori, tra cui figurano anche marchi popolari come LG e Sony.

Proprio partendo da Sony, il KD55XG7077 da 55 pollici Ultra HD 4K può essere acquistato a 549 Euro, 200 Euro in meno rispetto al prezzo di listino. Il KD55XF9005 da 55 pollici invece viene scontato a 799 Euro, per un risparmio di 400 Euro, mentre il KD43XG8396 da 43 pollici ovviamente 4K viene proposto a 649 Euro, 250 Euro in meno se si confronta con il prezzo di listino del produttore.

Dal fronte LG, il 75UM7110PLB da 75 pollici con schermo a LED è disponibile ad 849 Euro, mentre l'OLED 55C9PLA da 55 pollici passa a 1399 Euro rispetto ai 1999 Euro di listino. Sempre restando tra i televisori OLED, citiamo anche la promozione sul 65C9PLA da 65 pollici, a 1999 Euro, mentre sull'OLED55B9SLA da 55 pollici viene proposto uno sconto di 350 Euro e passa a 1249 Euro. L'OLED 55E9PLA invece passa a 1699 Euro.

Mediaworld propone la consegna gratuita su tutti i prodotti in volantino. Per lista completa delle offerte vi rimandiamo alla pagina dedicata, contenente tutte le informazioni.