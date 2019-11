Le ultime patch Intel non risolvono Meltdown e Spectre. L'accusa dei ricercatori olandesi

Ci risiamo: sono tornate Meltdown e Spectre. Dopo la scoperta delle sette nuove varianti, uno studio condotto dalla Vrije University di Amsterdam, riportato dal NYT, riferisce che gli ultimi fix distribuiti da Intel sarebbero quasi inefficaci nei confronti delle pericolose falle.

La vicenda fonda le sue radici lo scorso Settembre 2018, quando Intel ha iniziato a rilasciare le patch per correggere alcune vulnerabilità. Successivamente, i ricercatori olandesi hanno informato la società di aver trovato alcune falle collegate a Meltdown; nella risposta ricevuta, alcuni rappresentanti di Intel avrebbero informato gli europei di aver inoltrato la segnalazione al reparto specialistico per rilasciare un fix che ha visto la luce nella giornata di ieri, 12 Novembre 2019 e che - sempre secondo il produttore di chip - avrebbe risolto tutti i problemi. Nel frattempo però, come previsto dai protocolli l'Università di Amsterdam è stata invitata a non divulgare alcuna informazione a riguardo.

In base ad alcune analisi effettuate risulterebbe però che, nonostante gli aggiornamenti, non tutte le falle sarebbero state corrette.

Secondo Herbert Bos dell'Università di Amsterdam il problema sarebbe risolvibile solo riprogettando completamente i chip, ma Intel avrebbe preferito perseguire la strada degli aggiornamenti software, lasciando quindi gli utenti in pericolo ed esposti agli attacchi. Bos nel lungo articolo ha affermato che ci sono tante vulnerabilità non risolte, "ma Intel non intende ammetterlo per non intaccare la propria reputazione".

Il team di ricercatori infatti sostiene che il problema maggiore sarebbe da ricercare nella scarsa trasparenza di Intel.

Da parte della casa americana non sono arrivate risposte in merito.