Una delle ultime terre selvagge sul pianeta potrebbe molto presto scomparire per sempre

Nella Patagonia Cilena possiamo trovare un paradiso biologico in cui, ancora oggi, moltissime specie attendono di essere scoperte. Quello definito dagli esperti "una delle ultime terre selvagge sulla Terra", però, potrebbe avere il tempo contato, poiché molte delle sue incredibili creature potrebbero presto scomparire, in silenzio.

La biologa cileno-tedesca Vreni Häussermann e suo marito Gunter Forsterra, esplorano questo incredibile luogo dalla fine degli anni '90 e, fino ad oggi, hanno scoperto più di 100 nuove specie marine, inclusi molti coralli e anemoni (in calce alla notizia potrete trovare alcune delle nuove specie scoperte dalla coppia).

Purtroppo, però, l'ecosistema è cambiato profondamente da quando marito e moglie hanno iniziato il loro nobile compito. Häussermann afferma di aver assistito a una rapida crescita del numero di allevamenti di salmoni, le feci di pesce e le palline di cibo non consumate dalle fattorie agiscono come fertilizzanti che, nell'insieme, hanno un impatto drammatico e cambiano intere catene alimentari.

"Abbiamo da una parte l'allevamento del salmone, la pesca, la raccolta dei molluschi, ma anche il cambiamento climatico", spiega Häussermann. La coppia attualmente sta combattendo contro il tempo cercando di catalogare tutte le specie presenti in questo paradisiaco luogo prima che sia troppo tardi, ma sanno già che si tratta di un lavoro impossibile e, senz'altro, alcune specie non saranno mai descritte.

Ad esempio, i due utilizzano un veicolo telecomandato che può scendere per massimo 500 metri nelle profondità marine. Il fondo del canale non è stato mai studiato, poiché profondo 1.300 metri e rimane in gran parte inesplorato. "Questa è davvero la tragedia dell'oceano: perché anche se tutta la vita laggiù venisse spazzata via, nessuno la vedrebbe", conclude infine la biologa. "È davvero importante portare queste immagini alle persone e mostrare loro la bellezza. Solo se le persone lo capiranno, potrà piacergli. E solo se gli piacerà saranno interessati a preservarlo".