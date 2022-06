Ultimi giorni Black Friday estivo Euronics: 4 smart TV Samsung da non perdere

Considerato che il Black Friday dell’Estate proposto da Euronics sta per giungere alla sua conclusione, vediamo rapidamente quattro smart TV Samsung in offerta presso la catena di negozi della stella gialla: i tagli di prezzi fissati da quest’ultima arrivano al 45%.

Il modello meno costoso è il peculiare Samsung 32LS03TC della gamma The Frame, caratterizzato dalle cornici spesse che mirano a rendere il TV un quadro quando non si guardano altri contenuti. Esso giunge poi con un pannello QLED Full HD da 32 pollici con audio Dolby Digital Plus, sistema operativo Tizen e supporto all’HDR. Il prezzo? 299 Euro al posto di 549 Euro, ovvero il 45% in meno.

Passando ai TV tradizionali troviamo il Samsung UE55AU8070 venduto a 469 Euro al posto di 849 Euro, dotato di schermo LED Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate nativo di 50Hz, supporto a HLG, HDR10+, audio Dolby Digital Plus e, ovviamente, come per tutti gli altri modelli, il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione. Le funzionalità smart, dunque, sono sempre offerte da Tizen.

Scende da 1.299 Euro a 710 Euro il TV Samsung QE50Q80A con display QLED Ultra HD 4K da 50” di diagonale, HLG, HDR10+, refresh rate di 60Hz, decodifica dell’audio Dolby Digital Plus e feature per il gaming come ALLM e Game Motion Plus. Infine, il TV Samsung QE75Q70A ha un pannello QLED Ultra HD 4K da 75” sempre con HLG, HDR10+, Dolby Digital Plus, ma con refresh rate massimo di 120Hz. In questo caso il prezzo passa da 2.199 Euro a 1.449 Euro.

Sempre presso Euronics potrete trovare anche MacBook Air e MacBook Pro con chip M1 in offerta.