Ultimi giorni Doppio Sconto IVA Comet: non perdetevi questo TV LG OLED 4K!

Il Doppio Sconto IVA prorogato da Comet sta per giungere alla sua conclusione, salvo altri prolungamenti dopo l’8 febbraio prossimo. Per questa ragione, consigliamo a chi è a caccia di un nuovo televisore di non perdere tempo e considerare l’acquisto di questo TV LG OLED 4K del 2022 al 36% in meno.

Stiamo parlando del modello specifico LG OLED55A26LA, appartenente alla Serie A2 lanciata lo scorso anno sul mercato internazionale. Lo smart TV si presenta con un pannello OLED Ultra HD 4K la cui diagonale è pari a 55 pollici, con tempo di risposta pari a 1ms e frequenza di aggiornamento fissata a 60Hz. Sul fronte video si fanno notare le tecnologie HDR10, HLG e Dolby Vision IQ, mentre il comparto audio presenta la codifica Dolby Atmos. Purtroppo, non si tratta di un modello pensato per il gaming: mancano tecnologie chiave come AMD FreeSync Premium e Variable Refresh Rate. Al contrario, è un ottimo TV per serie e film anche tramite app, avendo la piattaforma smart webOS 22 e il decoder DVB-T2 già incluso.

La catena di distribuzione italiana propone questo esatto modello a 996,51 euro al posto di 1.559 euro, ovvero al 36,1% in meno. Il pagamento può essere completato in soluzione unica o in tre rate senza interessi con PayPal. La consegna a domicilio è gratuita ma avviene con attesa di minimo quattro giorni; in alternativa, si può procedere con il ritiro a costo zero presso il punto vendita Comet più vicino. La garanzia dura 24 mesi e il reso può essere effettuato entro 14 giorni dall’acquisto. Rammentiamo che l’offerta è valida sia online, sia in negozio fino all’8 febbraio, salvo esaurimento scorte.

Nella giornata odierna, per giunta, sono iniziati gli LG Days da Mediaworld.