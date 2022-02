Ultimi giorni di Fuoritutto Unieuro: 3 sconti imperdibili su TV Samsung e Galaxy S21 5G

Da Unieuro sta per concludersi il volantino Fuoritutto di cui abbiamo segnalato anche un TV Samsung QLED a 700 Euro in meno. In aggiunta a tale modello, però, troviamo anche altri 3 dispositivi Samsung da non perdere: ecco gli sconti su due TV DVB-T2 di fascia alta e lo smartphone Samsung Galaxy S21 5G.

Partiamo proprio dai televisori rilanciando l’offerta sul modello Samsung QE55Q70A 2021 che scende da 1.299 Euro a 799,90 Euro. Si tratta proprio di una versione ridotta dello smart TV riportato in apertura, con diagonale da 55 pollici anziché 65 ma pur sempre display QLED Ultra HD 4K. Non manca poi il supporto a HLG e HDR10+ lato video assieme ad AMD FreeSync per il gaming, come anche il decoder Dolby Digital Plus. Infine, il sistema operativo resta sempre la piattaforma proprietaria Tizen.

Essa è presente anche nel modello Samsung Series 8 QE50Q80A 2021 che passa da 1.299 Euro a 849,90 Euro. Questo TV si dota di un pannello QLED Ultra HD 4K da 50 pollici e, di nuovo, le tecnologie video HDR, HLG, HDR10+ e AMD FreeSync, mentre l’audio è potenziato dal decoder Dolby Digital Plus. La differenza tra i due televisori è la dotazione di uno schermo IPS anziché VA, con angoli di visione più ampi e HDR migliorato.

Conclude il trio di dispositivi Samsung lo smartphone Galaxy S21 5G che scende di prezzo da 929 Euro a 699,90 Euro, proprio in concomitanza al lancio globale di Samsung Galaxy S22. Il telefono in offerta si propone con schermo Dynamic AMOLED 2X FullHD+ da 6,2 pollici con refresh rate di 120Hz, SoC Exynos 2100 da 2,9 GHz di clock massimo, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, per una batteria da 4.000 mAh. Il comparto fotocamera, invece, si compone da due sensori anteriori da 10 MP e tre sul retro (64 MP + 12 MP + 12 MP).

Tutte queste promozioni varranno fino al prossimo 13 febbraio 2022, non altro che domenica. In altre parole, avrete tempo fino a questo weekend per acquistare uno dei suddetti prodotti al prezzo citato.