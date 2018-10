Ultimi giorni per il Sottocosto di Euronics: sconti su TV 4K, smartphone, iPad e notebook

Terminerà domani, 8 Ottobre, il Sottocosto di Euronics disponibile ormai da una settimana e che propone sconti molto interessanti su varie categorie di prodotti come televisori, notebook e smartphone. Ma vediamo insieme quali sono le più interessanti che abbiamo scelto per voi.

Partendo proprio dal mercato della telefonia, segnaliamo l'offerta sull'Huawei P20 Lite, su cui la popolare catena di distribuzione propone uno sconto del 24,39%, portando il prezzo a 279 Euro su tutte le colorazioni, mentre la variante "classica" è scontata del 22.09% a 529 Euro.

Molto interessante anche l'offerta sul Galaxy S9 Plus di Samsung, che passa dai 979 Euro di listino ai 699 Euro nei modelli black, sunrise gold, purple e blue.

Per quanto riguarda le TV LED, i modelli disponibili in offerta sono solo tre, ma gli sconti restano comunque interessanti.

L'LG 32LK610 da 32 pollici con pannello 4K Ultra HD e tuner DVB-T2/S2/C è disponibile a 249 Euro, mentre il modello 55UK6400 da 55 pollici Ultra HD 4K passa da 799 Euro a 499 Euro. La proposta è chiusa dalla Sony kD49XF7096BAEP da 49 pollici, con pannello 4K Ultra HD LCD con risoluzione di 3840x2160 pixel, che può essere acquistata a 599 Euro, il 25,03% in meno del prezzo di listino di 799 Euro.

A livello di laptop e notebook, citiamo ovviamente l'offerta sul MacBook Air da 13 pollici con SSD da 128 gigabyte, 8 gigabyte di RAM e processore Intel Core i5, che può essere acquistato ad 899 Euro, rispetto ai 1129 Euro.

Sempre parlando di prodotti Apple, Euronics propone anche l'iPad di sesta generazione da 32 gigabyte WiFi Only a 299 Euro.

La promozione è valida sia online che nei negozi. La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.

