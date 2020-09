Ultimi giorni dell'Happy Price Trony: gli sconti da non perdere fino al 4 Settembre

Scadrà il prossimo 4 Settembre l'Happy Price di Trony, il volantino della catena di distribuzione che ha lanciato lo scorso 29 Agosto e che è disponibile solo online. Vediamo quali sono le promozioni più interessanti su cui è possibile risparmiare.

Partendo dai TV, citiamo l'LG OLED55B9SLA.API da 55 pollici, che può essere acquistato a 1.140 Euro, il 24% in meno rispetto ai 1.499 Euro di listino. Interessante anche lo sconto sul Panasonic TX-55GZ950E da 55 pollici, che viene proposto a 1.140 Euro, per un risparmio praticamente identico alla controparte di LG. Fronte Samsung citiamo invece il QE55Q70TATXZT da 55 pollici ad 880 Euro, il 27% in meno se si confronta ai 1.199 Euro previsti dal listino.

Nella sezione informatica invece troviamo tanti PC e portatili, tra cui il MacBook Air da 13 pollici con processore Intel Core i5 ed SSD da 512GB, che viene proposto a 1.399 Euro, mentre la riduzione sul Surface Go di Microsoft è inferiore e pari a pochi euro: il convertibile 2-in-1 viene proposto a 599 Euro.

Tra gli smartphone, invece, il Samsung Galaxy S20 Ultra 5G viene proposto a 1.299 Euro, mentre Huawei P40 Pro può essere acquistato ad 879 Euro. In sconto anche le AirPods 2, con case di ricarica wireless, a 159 Euro.