Ultimi leak fotocamera Google Pixel 7 svelano possibile terzo modello in arrivo

A un mese dal leak dei primi dettagli sulla selfie-camera di Google Pixel 7 abbiamo un altro, gigantesco leak sull’intero comparto fotocamera di Pixel 7, 7 Pro...e di un terzo modello mai visto prima dai tipster del settore. Big G sta davvero lavorando su tre smartphone top di gamma per la prossima generazione?

Grazie a un lungo e ricco thread Twitter condiviso dallo sviluppatore e leaker occasionale Kuba Wojciechowski, sappiamo che Pixel 7 e 7 Pro potrebbero essere dotati dello stesso sensore primario Samsung GN1 e del Sony IMX381 come ultra-grandangolare, esattamente come per gli attuali Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Il focus sarà quindi sul software per ottenere il massimo dall'hardware esistente, come da tradizione per gli smartphone di casa Google. Al contempo, però, anteriormente dovrebbe trovarsi un sensore Samsung 3J1 da 11 MP con funzionalità di sblocco facciale più sicura.

Ciò che interessa davvero è però la scoperta di un altro dispositivo attualmente chiamato “Lynx” o L10, presumibilmente un altro smartphone Pixel di fascia alta che Google potrebbe avere in cantiere per quest'anno. I documenti ottenuti da Wojciechowski evidenziano la dotazione del sensore Samsung GN1, accompagnato da un Sony IMX787 secondario e uno sconosciuto IMX712 da 13 MP come sensore anteriore. Secondo alcuni utenti si tratta di un semplice prototipo interno, ma per altri potrebbe essere a tutti gli effetti un terzo Pixel in arrivo nel 2022 come parte della serie 7.

Ultimo ma non meno importante, il tipster ha scovato informazioni sul prossimo tablet della gamma Pixel: sempre soffermandosi sul comparto fotocamera, si vocifera la dotazione di due sensori Sony IMX355, uno anteriore e uno posteriore. Riguardo al resto delle specifiche tecniche, però, non si sa nulla. Come da nostra prassi, consigliamo infine di prendere questi rumor cum grano salis.

Nel mentre, sono emersi grossi problemi per il sensore di impronte digitali del Pixel 6a.