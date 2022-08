Ultimi giorni Mediaworld XDays, PC desktop MSI con RTX 3060 a 600 Euro in meno

Gli X-Days di Mediaworld disponibili fino al 10 agosto stanno per giungere a termine. Come da nostra tradizione, pertanto, in queste ultime ore di validità del volantino esclusivo online analizziamo una specifica offerta imperdibile: si tratta di un PC Desktop MSI con RTX 3060 a 600 Euro in meno.

Stiamo facendo riferimento al modello MSI Creator P100A 11TC-1089IT, ben diverso dalla gamma Infinite pensata nello specifico per il gaming in quanto è pensato in particolar modo per la creazione di contenuti e il multitasking; tuttavia, rispetto ad altri modelli della serie P100 come il P100X, in questo caso abbiamo una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 pensata proprio per il gaming; di conseguenza, si tratta di un PC piuttosto versatile.

Questa soluzione pre-assemblata include poi il processore Intel Core i7-11700 da 2,5 GHz di frequenza base e 4,8 GHz Turbo, 32 GB di RAM DDR4, un HDD da 1 TB e un SSD da 1 TB, mentre la scheda madre è senza ombra di dubbio una MSI con chipset B560. L’alimentatore è da 450W 80+ Bronze e il sistema operativo al primo avvio è Windows 10 Pro.

Normalmente, Mediaworld propone questo modello specifico a 2.399 Euro ma, fino al 10 agosto prossimo, potrete acquistarlo online a 1.799 Euro con pagamento in unica soluzione o a rate Tasso Zero da 89,95 Euro al mese. La consegna a domicilio è gratuita, ma richiede l’attesa di circa una settimana.

Rammentiamo in conclusione che Mediaworld ha rilanciato i Mega Sconti fino al 17 agosto 2022.