Ultimi giorni Mediaworld XDays, TV Samsung QLED quasi a metà prezzo

Gli XDays di Mediaworld validi fino al 14 settembre sono sempre più vicini alla loro fine e, come da nostra tradizione, è giunto il momento di proporvi uno dei migliori dispositivi in promozione all’interno di tale iniziativa. Nello specifico, questa volta l’occhio cade su uno smart TV Samsung QLED da 65” a quasi metà prezzo.

Per l’esattezza stiamo parlando del modello Samsung QE65LS03AAUXZT appartenente alla gamma The Frame, caratterizzato da un pannello QLED Ultra HD 4K da 65 pollici di diagonale con cornice più spessa in quanto, come tutti i The Frame, quando non funziona come televisore opera come “showcase” di quadri in altissima definizione. Non mancano, del resto, standard video come HDR e HLG. Lato audio abbiamo invece il supporto alla codifica Dolby Digital Plus, mentre il sistema operativo è Tizen. Infine, notiamo che c’è il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre già incorporato.

Il prezzo di listino di questo televisore Samsung è pari a 1.999 euro ma, ancora per due giorni, potrete acquistarlo a 1.065 euro grazie a un taglio del 46,72%. Il pagamento può essere completato in 20 rate Tasso Zero da 53,25 euro al mese, e la consegna è gratuita ma richiede l’attesa di circa due settimane prima di riceverlo all’indirizzo indicato al momento dell’acquisto.

Facciamo presente ai lettori, infatti, che questa offerta vale esclusivamente online sul sito Mediaworld, esattamente come per ogni altra iniziativa XDays.

Tra le altre offerte del periodo abbiamo poi ripreso un TV Sony BRAVIA al 39% su Amazon.