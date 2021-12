Ultimi giorni di offerte natalizie Unieuro: 5 dispositivi con tagli di prezzo imperdibili

Unieuro si appresta a concludere l’iniziativa Last Minute Xmas rinnovata giusto due giorni fa: la giornata finale è infatti fissata al 30 dicembre 2021, giusto per concludere l’anno in bellezza. Vediamo dunque 5 dispositivi con sconti imperdibili, tra smartphone top di gamma, smartwatch e auricolari true wireless.

A rappresentare questi ultimi sono le Apple AirPods Pro di seconda generazione, proposte dalla catena di distribuzione italiana a 197,99 Euro al posto di 278,90 Euro. Si tratta di auricolari top di gamma con resistenza a sudore e acqua IPX4, cancellazione attiva del rumore, design in-ear e autonomia complessiva pari a 24 ore, ricarica compresa.

Passando ad altri dispositivi wearable troviamo lo smartwatch Huawei Watch GT 2 da 46 mm a 109,99 Euro al posto di 229,99 Euro, ovvero il 52% in meno. Il display AMOLED da 1,39 pollici ha risoluzione pari a 454 x 454 pixel, non mancano cardiofrequenzimetro e saturimetro, e supporta GPS satellitare e GLONASS. In aggiunta, è compatibile sia con smartphone Android che iOS.

Veniamo dunque a tre smartphone per soddisfare ogni esigenza e portafogli: si parte dal Motorola moto g60s scontato da 279,90 Euro a 199,99 Euro, dotato di 128 GB di archiviazione interna espandibile con microSD, 6 GB di RAM, batteria da 5.000 mAh e chipset MediaTek Helio G95 da 2,05 GHz sotto la scocca. Esternamente figurano invece il display da 6,7 pollici con refresh rate di 120Hz e risoluzione 1080 x 2460, assieme a un comparto fotocamera caratterizzato da singolo sensore frontale da 16 MP e quad-camera posteriore (64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP).

Il secondo modello in ordine di prezzo è Samsung Galaxy S20 FE 4G, il quale passa da 499 Euro a 379,90 Euro. Il pannello è un Super AMOLED FHD+ da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz, mentre lato fotocamera figura una singola fotocamera anteriore da 32 megapixel assieme a tre sensori sul retro (12 MP + 12 MP + 8 MP). Il cuore pulsante è il SoC Qualcomm Snapdragon 865 e ad accompagnarlo troviamo 6 GB di RAM, 128 GB di archiviazione e batteria da 4.500 mAh.

Infine, a 779,90 Euro anziché 1.149 Euro è disponibile OPPO Find X3 Pro brandizzato Vodafone. Questo modello specifico ha il chipset Qualcomm Snapdragon 888 con modem 5G integrato, 12 GB di RAM, batteria da 4.500 mAh e 256 GB di memoria interna. Lo schermo in dotazione è un LTPO AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione pari a 1440x3216 pixel e supporto a HDR10+. Infine, il comparto fotocamera si compone di una lente selfie da 32 MP e quad-camera posteriore (50 MP grandangolare + 50 MP ultra-grandangolare + 13 MP telephoto + 3 MP microscopio).

