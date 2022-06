Ultimi giorni Red Friday Mediaworld: migliori offerte TV Samsung, fino 3.500 Euro in meno

Nel primo pomeriggio odierno abbiamo segnalato la disponibilità di 2 smartphone OPPO a meno di 250 Euro da Mediaworld, ma la catena di distribuzione rossa sta per salutare anche il volantino “Red Friday”. Per questa ragione, riprenderemo di seguito 4 smart TV Samsung a prezzi eccezionali, con tagli fino a 3.500 Euro.

Avviamo questa breve rassegna con il TV Samsung QE43Q60A del 2021, venduto a 432 Euro al posto di 799 Euro grazie al taglio del 45,93%. Si tratta di un televisore con display QLED Ultra HD 4K da 43 pollici con refresh rate di 60Hz, supporto allo standard HDR10+ e alla decodifica audio Dolby Digital Plus. Il sistema operativo resta la piattaforma proprietaria Tizen per tutti i TV Samsung che vedremo e, ovviamente, in essi non può mancare il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

In alternativa, potrete accedere alla variante Samsung QE55Q60A che non differisce dal modello sopra analizzato eccetto per la dimensione pari a 55 pollici. Il prezzo, però, è pari a 599 Euro contro i 1.079 Euro di listino; il pagamento potrà essere effettuato in 20 rate Tasso Zero da 29,95 Euro al mese.

Terzo modello a disposizione è il Samsung QE55QN700A caratterizzato da un pannello Neo QLED Ultra HD 8K da 55 pollici, supporto a HLG e HDR10+ e Dolby Digital Plus lato audio. Si tratta di un modello del 2021 che, sorprendentemente, viene venduto al 54,57% in meno: lo sconto porta quindi il TV da 2.199 Euro a 999 Euro.

Dulcis in fundo, troviamo il TV Samsung QE75QN800A con schermo QLED 8K da 75” a 120Hz, sempre compatibile con HLG, HDR10+ adattivo e Dolby Digital Plus. In questo caso, il prezzo passa da 5.999 Euro a 2.499 Euro; in altri termini, è un taglio del 58,34% pari a 3.500 Euro. Il pagamento potrà essere effettuato sempre a rate, ma attenzione ai bonus: Samsung garantisce un rimborso se fate valutare l’usato e regala un TV The Frame da 32 pollici assieme a Netflix. Per sfruttare queste offerte non vi resta altro che cliccare sui banner dedicati all’interno della pagina del prodotto.

Ricordiamo, in conclusione, che queste offerte resteranno valide fino al 22 giugno sia online, sia in negozio.

Tra le altre promo del momento abbiamo segnalato anche il rinnovo delle Offerte Solo Online da Unieuro.