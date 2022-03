Ultimi giorni Sconti Batticuore Unieuro: 4 smartphone, tablet e TV Samsung da non perdere

Da Unieuro stanno per concludersi gli Sconti Batticuore, validi fino al 13 marzo prossimo. Dopo avervi parlato di 3 smart TV LG a prezzi stracciati, ecco a voi 4 dispositivi Samsung in promozione da non perdere. In particolare, vi parleremo di uno smartphone, un tablet e due televisori 4K DVB-T2 di ultima generazione.

Procedendo in ordine di prezzo troviamo, innanzitutto, il dispositivo mobile Samsung Galaxy A52s proposto a 299,90 Euro anziché 469 Euro. È dotato di un display SAMOLED FHD+ da 6,5 pollici con refresh rate massimo di 120Hz, 128 GB di memoria interna con possibilità di espansione 6 GB di RAM e batteria da 4.500 mAh, il tutto gestito dal cuore pulsante Qualcomm Snapdragon 778G. Il comparto fotocamera, dunque, è caratterizzato da un sensore selfie da 32 MP e quad-camera posteriore (64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP).

Troviamo poi il tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE scontato da 649,90 Euro a 449,90 Euro, dotato di schermo LCD QXXGA da 12,4 pollici di diagonale, 64 GB di archiviazione espandibile, 4 GB di RAM, sistema audio Dolby Atmos, SoC Qualcomm Snapdragon 750G da 2,4 GHz Turbo, batteria da 10.090 mAh e fotocamera singola posteriore da 8 MP, seguita anteriormente da una lente da 5 megapixel.

Passiamo quindi ai televisori con il modello Samsung Series 6QE50Q60A dotato di pannello QLED Ultra HD 4K da 50 pollici con supporto a HDR10+ lato video, decoder audio Dolby Digital Plus e sistema operativo proprietario Tizen a gestire le funzionalità smart. Il prezzo? 679,90 Euro al posto dei 949 Euro di listino.

Concludiamo questo quartetto di dispositivi con l’ottimo sconto sul televisore Samsung QE65Q70A dotato di schermo QLED Ultra HD 4K da 65 pollici di diagonale, sempre con supporto lato video alla tecnologia HDR10+ e anche a HLG e AMD FreeSync per il gaming. Lato audio figura il decoder Dolby Digital Plus, e ovviamente non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre. In questo caso, il prezzo è pari a 999 Euro anziché 1.699 Euro.

