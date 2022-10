Ultimi giorni Sottocosto Unieuro, 3 smart TV Samsung e LG da non perdere in offerta

Si avvicina il weekend e, con esso, arriva la conclusione del volantino Sottocosto di Unieuro attivo fino al 16 ottobre, ovvero fino a questa domenica. Per questa ragione, di seguito vi parleremo di tre smart TV Samsung e LG da non perdere, lanciati nel 2022 e già disponibili a ottimi prezzi.

Partiamo dal televisore Samsung QE55Q70B della gamma QLED, venduto a 799 euro al posto di 1.299 euro. Lo abbiamo già proposto nelle scorse giornate, ma riteniamo che si tratti davvero di una promozione da non perdere dato il taglio del 38%. Questo TV ha un display QLED 4K da 55 pollici con supporto a HLG, HDR10+, ALLM e AMD FreeSync lato video, presenta il sistema operativo Tizen e il refresh rate del pannello è di 100Hz.

Segue l’LG OLED A2 da 48 pollici venduto a 899,90 euro anziché 1.299 euro. Qui abbiamo un pannello sempre Ultra HD 4K ma più compatto, con refresh rate nativo pari a 50Hz e tempo di risposta di 1ms. Il comparto video beneficia di HLG, HDR10 e Dolby Vision IQ, mentre mancano tecnologie per le esperienze di gioco. Lato audio troviamo la codifica Dolby Atmos e Dolby Digital, mentre il sistema operativo è webOS 22 con app preinstallate come Spotify, DAZN, Amazon Prime Video e YouTube.

Chiude il trio il modello LG OLED evo da 55 pollici della serie C26, disponibile a 700 euro in meno a 1.399 euro, con pagamento effettuabile in tre rate senza interessi con Klarna o PayPal. In questo caso abbiamo un pannello OLED più grande con tempo di risposta sempre di 1ms ma refresh rate nativo di 100Hz. Lato video troviamo sempre HLG, HDR10 e Dolby Vision IQ, ma anche AMD FreeSync e NVIDIA G-SYNC per il gaming. Il comparto audio trova anche qui il supporto ai formati Dolby Digital e Dolby Atmos, mentre la piattaforma per funzionalità smart resta webOS 22.

Sempre nel contesto del Sottocosto di Unieuro potrete trovare anche la smartband Redmi Smart Band Pro al 40% in meno.