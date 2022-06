Ultimi giorni Sottocosto Unieuro: migliori offerte tra TV e smartphone low-cost

Unieuro sta per salutare il Sottocosto lanciato a fine maggio e attivo fino al 5 giugno prossimo. Come da nostra tradizione, quindi, torniamo nelle pagine della catena italiana per proporvi alcune delle migliori offerte del momento: in particolare, eccovi 4 TV e smartphone low-cost per chi non intende spendere troppo e vuole rimanere aggiornato.

Partiamo dal Samsung Galaxy A13 venduto a 149,99 Euro anziché 199,99 Euro. Si tratta di uno smartphone dotato di 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione espandibile lato memoria, batteria da 5.000 mAh e chipset Exynos 850 sotto la scocca. Il display è un pannello TFT LCD FHD+ da 6,6 pollici, mentre lato fotocamera troviamo un sensore frontale singolo da 8 MP e quad-camera posteriore (50 MP principale + 5 MP + 2 MP + 2 MP).

Saliamo a 239,90 Euro, ma scendendo dai 369,99 Euro di listino, nel caso dell’OPPO A94 5G dotato di uno schermo AMOLED FHD+ da 6,43 pollici a 60Hz, accompagnato da una batteria da 4.310 mAh, 8 GB di RAM espandibili virtualmente fino a 13 GB e spazio di archiviazione per 128 GB. Il chipset in dotazione è il MediaTek Dimensity 800U e, infine, sul fronte camera troviamo una lente unica anteriore da 16 megapixel e quattro sensori sul retro rispettivamente da 48 MP, 8 MP, 2 MP e 2 MP.

Passando ai televisori, troviamo il modello Xiaomi Mi LED 4A a 169,99 Euro con pagamento effettuabile anche in 3 rate senza interessi con PayPal. Si tratta di un televisore low-cost con schermo LED HD Ready (1366 x 768 pixel) da 32 pollici, sistema operativo Android per le funzionalità smart e decoder DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione.

In alternativa, voliamo verso la fascia media con il TV Philips 43PUS7406/12 proposto da Unieuro a 299,90 Euro, quando normalmente costerebbe 549,90 Euro. Questo modello è caratterizzato dalla dotazione di un display LED Ultra HD 4K da 43 pollici con supporto alle tecnologie video HLG, HDR10+ e audio Dolby Atmos. Anche in questo caso, lo smart TV gode del sistema operativo Android.

