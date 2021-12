Ultimi giorni di Sottocosto Winterparty: Euronics sconta prodotti Apple e Smart TV

Oggi, domenica 19 dicembre 2021, è l'ultimo giorno di validità delle offerte natalizie di molte catene di negozi di elettronica e informatica: dopo avervi parlato dei migliori sconti del Sottocosto Mediaworld sulle Smart TV, passiamo ora al Sottocosto Winter Party di Euronics, con interessanti offerte su dispositivi Apple e Smart TV.

Prima di iniziare a parlarvi delle offerte, vi ricordiamo che alcuni degli sconti contenuti in questo articolo scadranno insieme alla promozione Winter Party di Euronics, alle 23:59 del 19 dicembre 2021, e sono disponibili unicamente sul sito web della catena di elettronica. Altre offerte, invece, dureranno fino al 24 dicembre, sempre sul sito web di Euronics: vi invitiamo dunque a controllare disponibilità e scadenza delle offerte sui dispositivi a cui siete interessati seguendo i link contenuti nella notizia.

Partiamo dal mondo Apple: Euronics, infatti, mette in offerta sia le AirPods Pro che le AirPods standard di Apple. Le prime si trovano scontate a 199 Euro sul sito web della catena, mentre le seconde, vendute con custodia di ricarica standard, si trovano in offerta a 119 Euro. Sempre tra i prodotti Apple, poi, troviamo il Macbook Air M1 del 2020 con 256 GB di memoria, venduto nella colorazione Grigio Siderale: si tratta del più recente modello di Macbook Air, dotato di chip M1 prodotto da Apple, di un SSD da 256 GB e di una RAM da 8 GB. Il device si trova in offerta a 999 Euro, uno sconto di 160 Euro rispetto al prezzo di listino.

Passando al campo dei televisori vi consigliamo la Smart TV LG OLED65C16LA 2021, una Smart TV da 65" con schermo OLED e risoluzione Ultra HD 4K, dotata ovviamente di sintonizzatore DVB-T2 HEVC e di satellitare DVB-S2. Il televisore si trova in offerta a 1.799 Euro: un impressionate sconto di 900 Euro sul prezzo di listino, pari a 2.699 Euro. Ad un prezzo più ridotto, nonostante delle caratteristiche molto simili, si trova la Smart TV LG OLED55C16LA 2021, anch'essa dotata di schermo OLED e risoluzione Ultra HD 4K, anche se con una dimensione meno generosa, pari a 65". La TV è in offerta a 1.299 Euro, uno sconto del 32% rispetto al prezzo iniziale di 1.899 Euro.

Sempre tra i televisori, poi, vi consigliamo la Smart TV Samsung Neo QLED 4K QE50QN90A, una Smart TV 4K da 50" con pannello Mini-LED dotata di tuner DVB-T2 HEVC e di satellitare DVB-S2. Il prodotto è in offerta a 1.149 Euro, anche qui uno sconto piuttosto ingente, considerato che il prezzo di base è di 1.799 Euro.

Concludiamo infine con un televisore a prezzo più contenuto, ovvero la Smart TV Sony KD55X81JAEP, una smart TV da 55" con pannello LED e risoluzione 4K, dotata di nuovo di tuner DVB-T2 e di satellitare DVB-S2 e disponibile al prezzo competitivo di 699 Euro, 300 in meno del valore di listino.