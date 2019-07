Ultimi giorni del Summer Black Friday di Unieuro: ecco le nuove offerte

Si prepara a volgere al termine il Summer Black Friday di Unieuro che è cominciato lo scorso weekend. La catena di distribuzione ha annunciato una nuova serie di offerte che accompagneranno gli utenti al Gran Finale di domani, Domenica 7 Luglio.

Tra gli sconti citiamo le AirPods di seconda generazione con custodia wireless a 199 Euro, il 13% in meno rispetto ai 229 Euro di listino. Google Home invece passa da 99 a 59 Euro, per un risparmio del 40%, mentre un hard disk portatile Seagate da 2 terabyte può essere acquistato a 49,99 Euro, il 50% in meno rispetto ai 99,99 Euro di listino.

In offerta troviamo anche il MacBook Air da 13,3 pollici, con processore Intel Core i5 di quinta generazione, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 128 gigabyte, che può essere portato a casa a 759 Euro dai precedenti 1.129 Euro di listino.

Fronte smartphone e dispositivi portatili, l'iPhone Xr da 64 gigabyte passa a 699 Euro, mentre il Galaxy Watch di Samsung subisce una riduzione del prezzo del 24% ed è disponibile a 249,90 Euro.

La lista completa è disponibile a questo indirizzo.

