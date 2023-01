Ultimi giorni Superasaldi Euronics: 3 smart TV LG in offerta da non perdere

Il volantino Superasaldi di Euronics lanciato a inizio gennaio sta per giungere alle sue ultime ore di validità, essendo la conclusione fissata al 25 del mese. Per questa ragione, riteniamo necessaria una breve disamina dei migliori smart TV LG in offerta, tutti lanciati nel corso del 2022.

Il modello più economico è l’LG OLED48A26LA, parte della serie A2 e dotato di un pannello OLED Ultra HD 4K da 48 pollici il cui refresh rate è fisso a 60Hz e il tempo di risposta arriva a 1ms. Il comparto video gode del supporto a HLG, HDR10 e Dolby Vision IQ, mentre lato audio notiamo la presenza del supporto allo standard Dolby Atmos. Questo smart TV resta comunque poco adatto al gaming, non essendoci VRR, NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync. Il sistema operativo è webOS 22 e il decoder DVB-T2 è già installato all’interno del TV. Il prezzo? 899 euro al posto di 1.299 euro.

Scende invece da 1.699 euro a 909 euro l’LG OLED48C26LB appartenente alla gamma OLED evo, o C26. In questo caso il display è OLED 4K da 48 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, supporto a ALLM, VRR, AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync, tecnologie video HLG, HDR10 Pro e Dolby Vision IQ, e anche audio Dolby Atmos per la maggiore immersione possibile. Anche in questo caso il sistema operativo è la piattaforma proprietaria webOS 22 e il decoder DVB-T2 è presente nel TV.

Chiude il trio il modello LG 75NANO766QA, caratterizzato dal display NanOCell da 75 pollici Ultra HD 4K con HLG, HDR10 Pro, audio Dolby Digital e FILMMAKER MODE; mancano Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, come anche le tecnologie avanzate per il gaming. Questo modello specifico passa invece da 1.599 euro a 999 euro.

Tutti e tre i TV possono essere pagati a rate online con Klarna in tre mensilità senza interessi, mentre la consegna a domicilio va pagata a parte.

Nel frattempo, Unieuro ha lanciato la TV OLED Week per una settimana di succose offerte su tanti TV OLED di ultima generazione.