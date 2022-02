Ultimi giorni Unieuro Solo Online: gli sconti migliori su notebook, anche con RTX 3060

Le offerte Unieuro Solo Online attive dal 13 febbraio e valide fino al 20 febbraio prossimo stanno per concludersi. Per questa ragione, coglieremo questa occasione per analizzare 3 promozioni intriganti su computer portatili, tra cui un ottimo laptop da gaming con scheda video RTX 3060.

Si parte dal modello HP Essential 255 G8 proposto da Unieuro a 499,90 Euro al posto di 619,90 Euro, dotato di schermo IPS LCD Full HD da 15,6 pollici, 8 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz, 256 GB di archiviazione interna in formato SSD NVMe, chip AMD Ryzen 5 5500U da 4 GHz di clock massimo e compatibilità con Wi-Fi 6. Il sistema operativo al primo avvio, invece, è Windows 11 Home.

Passiamo quindi all’Acer Aspire 5 dotato anch’esso di OS Windows 11 Home, 8 GB di RAM DDR4 a 2133 MHz, SSD per 512 GB di capienza, schermo LCD Full HD da 15,6 pollici e CPU AMD Ryzen 5 5500U. Anche qui non manca la compatibilità con lo standard Wi-Fi 6. Il prezzo? Al posto di 729,90 Euro si parla di 579,90 Euro, ma ricordiamo che vale solamente in caso di acquisto online.

Conclude la nostra lista il modello Acer Nitro 5 venduto a 1.599 Euro anziché 1.799 Euro. Questo laptop è pensato principalmente per il gaming e presenta un display da 17,3 pollici di diagonale con refresh rate pari a 144Hz e risoluzione Full HD. Sotto la scocca troviamo poi 16 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz assieme a un’unità SSD da 1024 GB e al processore Intel Core i7-11800H da 4,6 GHz di frequenza Turbo. La scheda video, infine, è la più recente NVIDIA GeForce RTX 3060.

Attenzione poi al laptop Acer Nitro con RTX 3050 in offerta sempre da Unieuro, ancora una volta nel contesto delle promo Solo Online.