Ultimi giorni volantino Comet: TV TCL QLED 4K disponibile a quasi metà prezzo

Il volantino proposto da Comet a febbraio 2023 sta per concludersi: la data di termine, difatti, è fissata al 22 del mese. Se quindi volete approfittare di questi ultimi due giorni di validità per acquistare un nuovo televisore, attenti a questo TV TCL QLED 4K a quasi metà prezzo.

Stiamo facendo riferimento al modello TCL 50C635, caratterizzato da un display QLED Ultra HD 4K da 50 pollici con tempo di risposta di 15ms, supporto a HDR, HLG e Dolby Vision, audio Dolby Atmos gestito dagli speaker ONKYO in dotazione, e refresh rate elevato gestito dalle tecnologie ALLM e VRR. Il sistema operativo è invece la piattaforma Google TV, ovverosia Android di ultima generazione, e non può mancare il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Non si tratterà di un televisore veramente di spicco, specie se state cercando un modello adatto al gaming competitivo su console, ma resta un ottimo TV per adeguarsi al DVB-T2 e godervi film e serie TV con un comparto video-audio di tutto rispetto.

Il prezzo? 399 euro al posto di 699 euro, ovvero il 42,9% in meno rispetto al listino. L’offerta vale anche nei punti vendita Comet in tutta Italia, oltre che online. Sul sito ufficiale il pagamento può essere effettuato in tre rate da 133 euro senza interessi con PayPal, con eventuale reso entro 14 giorni e consegna a domicilio gratuita entro tre giorni in caso di acquisto oggi, 20 febbraio 2023. In alternativa, potete richiedere il ritiro gratuito presso il negozio Comet più vicino – se il TV risulta già disponibile.

