Ultimi giorni volantino Euronics: 4 smart TV DVB-T2 in promozione da non perdere

Il volantino Euronics “Rinnova la Tecnologia” il 30 marzo 2022 ci saluterà, ovvero tra soltanto due giorni. Alla luce dell’imminente scadenza, oltre a riproporvi le offerte su 3 laptop Acer e Lenovo riteniamo sia il caso di trattare 4 sconti ottimi su smart TV Hisense e Philips sotto i 450 Euro.

Procedendo in ordine di prezzo, troviamo innanzitutto il televisore Hisense 50A7340F a 399 Euro al posto di 429 Euro, per un risparmio del 7%. Si tratta di un modello con schermo LED Ultra HD 4K da 50 pollici con supporto lato video alle tecnologie HLG e HDR10+, mentre lato audio troviamo il decoder Dolby Digital Plus. Il sistema operativo, invece, è la piattaforma proprietaria VIDAA U4.0.

Passiamo quindi allo smart TV Hisense 50A6DG proposto anch’esso a 399 Euro ma con prezzo di partenza fissato a 499 Euro. Anche in questo caso il televisore presenta un display LED Ultra HD 4K da 50 pollici, ma con supporto video a HLG, HDR10+ e anche Dolby Vision, mentre il comparto audio non presenta alcuna tecnologia particolare oltre al DTS:X standard.

Terza e ultima alternativa firmata dalla casa cinese è lo smart TV Hisense 58A7160F disponibile da Euronics a 449 Euro anziché 529 Euro. Questa versione ha uno schermo LED Ultra HD 4K da 58 pollici di diagonale con supporto a HDR10+ e HLG lato video, Dolby Digital Plus lato audio e sistema operativo VIDAA U4.0. Anche in questo modello, come nei precedenti, è assicurata la compatibilità con lo standard DVB-T2 per il digitale terrestre.

In conclusione, segnaliamo il televisore Philips 32PFS6906/12 con pannello LED Full HD da 32 pollici a 399 Euro anziché 479 Euro. Anche qui troviamo tutte le funzionalità tipiche degli smart TV grazie al sistema operativo Android TV, ma risulta assente il supporto alla tecnologia HDR e a standard audio particolari. Insomma, è un modello pensato principalmente per adeguarsi al DVB-T2 senza soddisfare particolari esigenze.

Se preferite soluzioni migliori, sempre da Euronics potete trovare anche uno smart TV LG OLED a 1.100 Euro in meno.