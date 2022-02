Ultimi giorni volantino Mediaworld: migliori offerte su smart TV e smartphone

Ormai è questione di giorni: il volantino “Che Spettacolo la Tecnologia” disponibile da Mediaworld sta per concludersi, dato che la data di termine è fissata per il 27 febbraio prossimo. Vediamo dunque 4 smartphone e smart TV di fascia alta con offerte imperdibili, tra cui anche il Samsung Galaxy S21 5G.

Partiamo proprio dal Samsung Galaxy S21 5G brandizzato Vodafone proposto dalla catena di distribuzione: si tratta della versione dotata di 128 GB di memoria interna (non espandibile) e 8 GB di RAM, con sotto la scocca il chipset Exynos 2100 e una batteria da 4.000 mAh. Il comparto fotocamera è composto da un sensore frontale da 10 MP e tre posteriori (12 megapixel principale + 12 MP ultra-grandangolare + 64 MP teleobiettivo), mentre il display è un Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con refresh rate adattivo fino a 120Hz. Il prezzo? 599 Euro al posto di 879 Euro.

Segue poi OPPO Find X3 Pro brandizzato Vodafone che scende da 1.149 Euro a 749 Euro, dotato di display AMOLED da 6,7 pollici fino a 120Hz, chipset Qualcomm Snapdragon 888, 256 GB di archiviazione non espandibile e 12 GB di RAM. La batteria è da 4.500 mAh, e lato fotocamera troviamo una quad-camera sul retro (50 MP + 50 MP ultra-grandangolare + 13 MP teleobiettivo + 3 MP microscopio) e un unico sensore frontale da 32 MP.

Passando dunque ai televisori, a 899 Euro al posto di 1.499 Euro troviamo il Samsung QE55Q80A con schermo QLED Ultra HD 4K da 55 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, con supporto alle tecnologie video HLG e HDR10+, assieme al decoder Dolby Digital Plus lato audio. Il sistema operativo, invece, è Tizen.

Conclude l’elenco di oggi il televisore Sony Bravia KE48A9 che passa a 1.299 Euro a partire dai 1.599 Euro di listino. In questo caso troviamo un pannello OLED Ultra HD 4K da 48 pollici con refresh rate di 100Hz e supporto lato video a HDR10 / HLG / Dolby Vision. Lato audio, invece, figura il decoder Dolby Atmos. Il sistema operativo è Android TV, e non manca – come per il TV precedente – il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

