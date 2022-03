Ultimi giorni volantino Trony: attenzione a questi 3 smart TV DVB-T2

Il volantino “Sconti Frizzanti” attivo da Trony sta per terminare, data la conclusione fissata al 4 marzo 2022. In questi ultimi giorni di validità è possibile, pertanto, aggiudicarsi ancora alcuni dispositivi in offerta, tra cui 3 smart TV DVB-T2 a prezzi interessanti. Vediamo assieme i modelli in questione in ogni loro dettaglio.

Si parte, procedendo in ordine di prezzo, dal modello Philips 32PFS6855/12 che scende da 399 Euro a 299 Euro per un risparmio del 25%. Si tratta di un televisore dotato di schermo LCD Full HD (1920 x 1080 pixel) da 32 pollici di diagonale con sistema operativo Saphi pensato per supportare tutte le app base per una smart TV, come YouTube, Netflix, Amazon Prime Video e molto altro ancora. Manca il supporto alla tecnologia video HDR, ma è compatibile con il DVB-T2.

Si passa poi al modello LG 65UP75006LF proposto dalla catena di distribuzione a 579 Euro anziché 799 Euro, con pagamento effettuabile in tre rate da 193 Euro secondo piano Klarna. Qui troviamo un pannello LED Ultra HD 4K da 65 pollici, compatibile con HDR, HLG, sistema audio Dolby, DVB-T2 e sistema operativo proprietario WebOS 6.0.

Dulcis in fundo, sempre con una diagonale di 65 pollici e risoluzione Ultra HD 4K troviamo il televisore Hisense 65AE7250F venduto a 619 Euro al posto di 799 Euro, anche qui con pagamento effettuabile a rate. Si tratta di un televisore compatibile lato video con le tecnologie HLG e HDR10+, lato audio troviamo la tecnologia DTS Virtual X e, infine, come sistema operativo figura la piattaforma VIDAA U4.0.

