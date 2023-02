Ultimi giorni volantino Trony: non perdetevi questo robot aspirapolvere a metà prezzo

Già abbiamo parlato del volantino “Super Sconti” di Trony in una rapida rassegna, proponendo i device più interessanti in offerta poco dopo il lancio. La conclusione è però sempre più vicina: per questo motivo è doveroso anche riprendere un robot aspirapolvere iRobot Roomba a metà prezzo per ancora due giorni.

Il modello interessato è l’iRobot Roomba 697, il quale si presenta con un’autonomia dichiarata pari a 60 minuti, potenza di 33W, sensori anti-ingarbugliamento, antifurto e per evitare ostacoli, tecnologia Dirt Detect per monitorare le aree in cui si concentra lo sporco, doppia spazzola multi-superficie e app iRobot Home per controllare e programmare le pulizie anche da remoto. In aggiunta, è possibile controllare il robot con la voce tramite Amazon Alexa o Assistente Google.

Questo modello specifico normalmente viene venduto a 319 euro dalla catena di distribuzione italiana ma, fino al 3 febbraio 2023, sarà disponibile a 169 euro grazie a un taglio del 47%. Il pagamento può essere completato in unica soluzione o in tre rate con Klarna senza interessi. Interessante notare che, per questo robot aspirapolvere, la consegna a domicilio viene assicurata a costo zero.

Se quindi state cercando un dispositivo di questo tipo per rendere le pulizie di casa più semplici e meno stancanti, meglio cogliere l’occasione proposta da Trony. Ricordiamo, in chiusura, che questa promozione è valida esclusivamente online.

Sempre nello stesso volantino potete trovare poi un TV Sony Bravia OLED del 2022 a un ottimo prezzo.