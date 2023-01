Ultimi giorni volantino Trony: TV Samsung Neo QLED 8K a un ottimo prezzo

Il volantino “Prezzi al Tappeto” di Trony si sta avvicinando sempre più alla sua conclusione: alle 23:59 del 20 gennaio prossimo, infatti, arriverà la nuova iniziativa promozionale. Riprendiamo quindi dalle pagine della catena di distribuzione una delle offerte più intriganti: un TV Samsung Neo QLED 8K al 24% in meno.

Il modello interessato è, per essere precisi, il Samsung QE55QN700B lanciato nel corso del 2022 a livello internazionale. Questo smart TV di ultima generazione giunge con sistema operativo Tizen, piattaforma che ricordiamo essere sviluppata proprio dalla società sudcoreana, e con un pannello Neo QLED 8K da 55 pollici di diagonale. Lato video notiamo il supporto alle tecnologie HLG, HDR e Motion Xcelerator Turbo per portare il refresh rate dai 50Hz nativi ai 120Hz massimi. Lato audio si trova la codifica Dolby Atmos, invece, per una maggiore immersività. Infine, non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Osservando il prezzo di listino di 1.699 euro e l’attuale prezzo di 1.285 euro capiamo che si tratta di un taglio di 414 euro, non indifferente per un TV 8K lanciato lo scorso anno. Per chi non intende acquistare un modello del 2023 spendendo una cifra più elevata, pertanto, si tratta di una promozione davvero imperdibile.

Il pagamento può essere completato in tre rate senza interessi da 428,33 euro, mentre la consegna a domicilio richiede il pagamento di 39,99 euro aggiuntivi. Evitarla purtroppo non è possibile se volete aggiudicarvi il TV al prezzo più basso possibile, in quanto i punti vendita Trony in Italia lo vendono a una quota maggiore rispetto alla somma del prezzo online con le spese di spedizione.

Sempre nello stesso volantino abbiamo notato anche la disponibilità di due smartphone OPPO a meno di 200 euro.