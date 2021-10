Ultimi giorni di X-Days Mediaworld: 5 sconti imperdibili su smartphone e smart TV DVB-T2

Gli Days di Mediaworld lanciati a inizio settimana sono già prossimi alla conclusione, prevista per le 23:59 del 24 ottobre 2021. Per tale ragione, in questa occasione riprenderemo 5 offerte imperdibili su smartphone e smart TV 4K DVB-T2, con questi ultimi che capitano proprio a fagiolo, dato lo switch-off avvenuto recentemente.

Partiamo però dando un’occhiata ai dispositivi mobili d’interesse, a cominciare dallo Xiaomi Redmi Note 10 Pro che scende da 329 Euro a 266,99 Euro. Si tratta di uno smartphone con schermo AMOLED Full HD+ da 6,67 pollici con refresh rate di 120Hz e supporto alla tecnologia HDR10, mentre sotto la scocca troviamo il chipset Qualcomm Snapdragon 732G, 128 GB di archiviazione espandibile fino a 512 GB tramite microSD, 6 GB di RAM e batteria da 5.020 mAh. Lato fotocamera, invece, figura una lente frontale da 16 MP e quattro posteriori (108 MP + 8 MP ultra grandangolare + 5 MP telemacro + 2 MP profondità).

Segue OPPO Find X3 Lite proposto a 349 Euro anziché 499 Euro, dotato del cuore pulsante Qualcomm Snapdragon 765G con modem 5G, 128 GB di memoria interna non espandibile, 8 GB di RAM e batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida 65W. Lato fotocamera troviamo una configurazione posteriore quad-camera (64 MP + 8 MP ultrawide + 2 MP macro + 2 MP monocromatico) e singola lente selfie da 32MP. Il pannello in dotazione è invece un AMOLED Full HD+ da 6,43 pollici con refresh rate di 90Hz.

Passiamo quindi ai televisori, in primis il modello Samsung QE50Q80AATXZT scontato da 1.499 Euro a 849 Euro, pagabili in 20 mensilità Tasso Zero. Qui troviamo uno schermo QLED Ultra HD 4K da 50 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, supporto lato video a HLG e HDR10+, mentre lato audio figura il decoder Dolby Digital Plus.

In ordine di prezzo, segue il televisore Sony Bravia XR75X92J, novità del 2021 in esclusiva da Mediaworld scontato da 2.349 Euro a 1.999 Euro e dotato di schermo LED Ultra HD 4K da 75 pollici con refresh rate di 100Hz. Lato video supporta HLG, HDR10 e Dolby Vision, oltre che la tecnologia IMAX Enhanced. Lato audio, invece, per la massima immersione troviamo Dolby Atmos. Il sistema operativo in dotazione è Google TV, ovvero Android 10.

Conclude la lista il TV LG OLED77C15LA 2021 proposto a 2.999 Euro al posto di 3.999 Euro, sempre pagabili in 20 rate Tasso Zero. Questo smart TV si propone con display OLED Ultra HD 4K da 77 pollici con refresh rate di 120Hz, HLG, HDR, HDR10 Pro, Dolby Vision IQ e tecnologia Dolby Atmos. Lato gaming supporta NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync, mentre il sistema operativo è il proprietario WebOS 6.0.

Tra le altre offerte Mediaworld del momento abbiamo anche segnalato il volantino “Emozioni in 4K” attivo fino al 24 ottobre.