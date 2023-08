Ultimi giorni degli Xiaomi Days su eBay: sconti fino al 15% su tanti prodotti

Scadrà alle 23:59 del 31 Agosto 2023 la promozione lanciata da eBay che permette di ottenere uno sconto del 15% sui prodotti Xiaomi, nell'ambito degli Xiaomi Days. L'offerta abbraccia tantissimi prodotti e categorie, tra cui smartphone, tablet e prodotti per la casa.

Come si può vedere direttamente nella pagina dedicata presente su eBay, cil che bisogna fare è inserire il coupon "XIAOMIFESTAGO2023" al momento del pagamento per ottenere lo sconto.

Di seguito i dettagli della promozione:

Codice: XIAOMIFESTAGO23

Valore coupon: 15%

Sconto massimo per utilizzo: 75€

Utilizzi: 4 per ogni utente

Sconto max totale per utente: 300€

Inizio: 18 agosto 2023 ore 9:00

Fine: 31 agosto 2023 ore 23:59

Coupon valido solo sui prodotti inclusi nella promozione

Ancora una volta, per tutti i dettagli e per i prodotti che partecipano alla promozione vi rimandiamo alla pagina degli Xiaomi Days su eBay.

