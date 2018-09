Ultimo giorno per acquistare il ticket DAZN di Sky da 59,99 Euro

E' stato un weekend liscio per DAZN, la piattaforma di streaming della Serie A targata Perform che ogni settimana trasmette tre incontri del nostro campionato italiano. Sky ha proposto a tutti propri utenti dei prezzi molto vantaggiosi per acquistare tre ticket. La promozione però scade nella giornata di oggi.

Come riportato direttamente sul sito web della televisione satellitare, sarà disponibile sino alla mezzanotte di oggi 3 Settembre il ticket DAZN da 9 mesi, che permette di vedere tutti i contenuti del servizio di streaming a 59,99 Euro al posto di 89,91 Euro, il che si traduce in un risparmio netto superiore al 30 per cento.

Discorso diverso per il ticket DAZN da 3 mesi, la cui promozione che consente di acquistarlo a 29,99 Euro al posto di 29,97 Euro è in scadenza il 31 Ottobre. Resterà invece disponibile fino al 13 Settembre il prezzo di 7,99 Euro al posto di 9,99 Euro per il ticket DAZN da 1 mese. Attenzione però: l'offera è accessibile solo per i clienti Sky da più di un anno e comporta un risparmio del 20 per cento sul prezzo classico dell'abbonamento (9,99 Euro al mese).

Il tutto in attesa dell'arrivo su Sky Q dell'applicazione di DAZN, la cui data di lancio ancora non è stata annunciata in via ufficiale.