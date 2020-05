Gli umani di 74.000 anni fa riuscirono a sopravvivere ad una 'super-eruzione'

Circa 74.000 anni fa avvenne una massiccia eruzione del supervulcano Toba a Sumatra, in Indonesia, ed è stata una delle più colossali, più di 1.000 volte dell'eruzione del 1980 del Monte Sant'Elena. Alcuni esperti pensano che questo evento fu così estremo che innescò un "inverno vulcanico" lungo un decennio e un periodo glaciale lungo millenni.

In tempi recenti, prove archeologiche rinvenute Asia e in Africa hanno suggerito che, nonostante l'eruzione sia stata davvero tremenda, le conseguenze non furono apocalittiche e non portarono gli umani sull'orlo dell'estinzione. Ora, una recentemente scoperta ha rinvenuto degli utensili in pietra a Dhaba, nell'India settentrionale. Ciò suggerisce che gli esseri umani siano stati presenti nella Middle Son Valley per circa 80.000 anni, sia prima che dopo l'eruzione di Toba.

"Le popolazioni di Dhaba utilizzavano strumenti in pietra simili a quelli utilizzati dall'Homo sapiens in Africa allo stesso tempo", spiega l'archeologo Chris Clarkson dell'Università del Queensland. "Il fatto che questi strumenti non siano scomparsi al momento della supereruzione di Toba - o cambiati radicalmente subito dopo - indica che le popolazioni umane siano sopravvissute alla catastrofe".

Nel 2018, ulteriori prove fossili dal Sudafrica affermarono che le popolazioni umane globali di quella zona non solo riuscirono a superare l'eruzione di Toba, ma potrebbero anche aver prosperato sulla sua scia. I genetisti concordano sul fatto che 70.000 anni fa, infatti, vi fu un inconfondibile calo della diversità genetica umana; questo cambiamento potrebbe non essere stato il risultato di una super-eruzione, ma del cosiddetto "effetto del fondatore".

I risultati suggeriscono che gli esseri umani emigrarono dall'Africa e si diffusero in tutta l'Eurasia molto prima del previsto, sopravvivendo nel frattempo a un brutale disastro naturale. La maggior parte degli strumenti trovati a Dhaba assomigliano alle tecniche africane e arabe della lavorazione delle pietra, e alcuni sembrano persino i primi manufatti umani provenienti dall'Australia.

Senza fossili umani a sostegno della scoperta, alcuni esperti non sono convinti che questi strumenti siano stati realizzati dall'Homo sapiens. Questa particolare tecnica di lavorazione degli utensili in pietra fu impiegata anche dai Neanderthal; l'antropologo Stanley Ambrose ha precedentemente affermato a Science Magazine che ritiene impossibile stabilire quali specie abbiano effettivamente prodotto gli strumenti.

La certezza, comunque, è una: qualsiasi popolazione risiedesse a Dhaba non fu spazzata via dall'eruzione del vulcano Toba.