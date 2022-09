Gli umani atterreranno sulla luna in una di queste posizioni: ecco quali

Nonostante i vari ritardi a causa del mega-razzo della NASA, l'umanità sa molto bene quali saranno i punti d'atterraggio per i futuri astronauti che esploreranno le lande lunari. I possibili siti sono ben 13 e si trovano tutti entro sei gradi di latitudine dal Polo Sud lunare, una regione ricca di ghiaccio d'acqua.

Quando atterreremo sul nostro satellite "sarà diverso da qualsiasi missione precedente, poiché gli astronauti si avventureranno in aree oscure precedentemente inesplorate e getteranno le basi per futuri soggiorni a lungo termine", ha dichiarato Mark Kirasich, vice amministratore associato per la Divisione di sviluppo della campagna Artemis.

Tutte le 13 zone d'atterraggio sono state ben studiate dagli scienziati:

Faustini Rim A

Peak Near Shackleton

Connecting Ridge

Connecting Ridge Extension

de Gerlache Rim 1

de Gerlache Rim 2

de Gerlache-Kocher Massif

Haworth

Malapert Massif

Leibnitz Beta Plateau

Nobile Rim 1

Nobile Rim 2

Amundsen Rim

Questi sono nomi di esploratori polari, chimici, filosofi e persino di un astronomo gesuita. Attualmente non c'è un'opzione migliore per l'atterraggio perché dipenderà soprattutto dal lancio della missione. "Molti dei siti proposti all'interno delle regioni si trovano tra alcune delle parti più antiche della Luna e, insieme alle regioni permanentemente in ombra, offrono l'opportunità di conoscere la storia della Luna attraverso materiali lunari non studiati in precedenza", ha affermato infine Sarah Noble, capo della scienza lunare per la divisione di scienze planetarie della NASA.