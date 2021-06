Umani come pipistrelli: si può imparare l'ecolocalizzazione in sole 10 settimane

Alcuni tipi di pipistrelli (ma anche altri mammiferi come i delfini e le balene) utilizzano l'ecolocalizzazione per localizzare, identificare e stimare la distanza degli oggetti. Nonostante gli esseri umani non abbiano questa abilità innata, secondo uno studio pubblicato sulla rivista PLOS One possono comunque impararla.

Utilizzando la lingua per mandare un segnale e interpretando i suoni degli echi che sono ritornati indietro, 12 partecipanti a cui era stata diagnosticata la cecità durante la loro infanzia e 14 persone vedenti sono riusciti a superare gli ostacoli, riconoscere le dimensioni e l'orientamento degli oggetti... tutto questo in appena 10 settimane.

Per settimane, i partecipanti sono stati addestrati a navigare in labirinti virtuali, identificare le dimensioni e l'orientamento degli oggetti schioccando solo la bocca. In tutto sono state condotte 20 sessioni dalla durate di 2-3 ore e, nelle ultime due lezioni, i partecipanti hanno testato le loro nuove abilità di navigazione in un labirinto virtuale che non avevano mai affrontato prima.

Nonostante si trovassero in un ambiente sconosciuto, le collisioni sono state inferiori rispetto all'inizio del programma. Coloro che erano stati appena addestrati, inoltre, si comportavano nel labirinto quasi allo stesso livello di sette ecolocalizzatori esperti che utilizzavano questa abilità da anni. L'utilità di questa abilità è indubbia, ma attualmente a pochissime persone cieche viene insegnato come farlo.

Secondo gli autori dello studio, quindi, avrebbe senso fornire una formazione alla persone non vedenti, con visibilità limitata o a coloro che, a causa di patologie, potrebbero presto perdere la vista. In un sondaggio effettuato dopo l'esperimento, 10 dei 12 partecipanti hanno affermato che l'abilità ha giovato alla loro indipendenza e al loro benessere.