Gli umani controllano la maggior parte delle fluttuazioni superficiali dell'acqua dolce

L'essere umano "controlla" l'acqua dolce disponibile sulla Terra più di quanto possa mai immaginare. Se è vero che i bacini artificiali gestiti dall'uomo, come le dighe artificiali, costituiscano solo il 3,9% dell'acqua superficiale presente sul pianeta, i serbatoi d'acqua dolce sia naturali che artificiali sono molto di più, esattamente il 57%.

"Tendiamo a pensare al ciclo dell'acqua come a un sistema puramente naturale: la pioggia e lo scioglimento della neve si riversano nei fiumi, che corrono verso l'oceano dove con l'evaporazione ricomincia l'intero ciclo", spiega la geofisica Sarah Cooley della Stanford University. "Ma gli esseri umani stanno effettivamente intervenendo in modo sostanziale in quel ciclo", continua Cooley.

Gli esperti hanno utilizzato misurazioni satellitari della NASA per quantificare a distanza i cambiamenti nel livello dell'acqua contenuta in 227.386 corpi idrici, tra cui stagni, laghi, fiumi e altri serbatoi simili. I risultati offrono un nuovo punto di vista sullo stoccaggio dell'acqua. "Ci sono molti modi in cui questo è dannoso per l'ambiente", afferma l'esperta.

Scoprire che l'essere umano abbia assunto il maggior controllo su qualcosa di così naturale come il flusso e riflusso dell'acqua dolce è una scoperta inquietante per molti aspetti. Tuttavia ci sono anche altri aspetti positivi dei bacini idrici gestiti dall'uomo: come il controllo dell'approvvigionamento idrico, la creazione di sistemi idroelettrici e la protezione contro le inondazioni.

"Di tutte le variazioni di volume nei corpi d'acqua dolce di tutto il pianeta, inondazioni, siccità e scioglimento della neve, gli esseri umani hanno requisito quasi il 60% di quella variabilità", afferma lo scienziato ambientale Laurence Smith della Brown University. I risultati sono stati pubblicati sull'illustrissima rivista Nature.