Agli umani sta crescendo un'arteria extra nel braccio: tutti l'avranno nel 2100

È difficile prevedere l'evoluzione dell'essere umano tra un milione di anni. Soprattutto perché madre natura sa essere imprevedibile e "apparentemente" senza senso; una dimostrazione è data dal sorgere di un vaso sanguigno extra tra le nostre braccia, che seguendo le tendenze attuali potrebbe essere molto comune entro poche generazioni.

I ricercatori della Flinders University e dell'Università di Adelaide in Australia, infatti, hanno scoperto qualche tempo fa che un'arteria che scorre temporaneamente lungo il centro dei nostri avambracci mentre siamo ancora nel grembo materno non sta più svanendo così spesso come prima. Ciò significa, in poche parole, che ci sono più adulti con un canale extra di tessuto vascolare che scorre nel braccio.

"Dal 18° secolo, gli anatomisti hanno studiato la prevalenza di questa arteria negli adulti e il nostro studio mostra che è chiaramente in aumento", ha affermato nel 2020 Teghan Lucas, anatomista della Flinders University. "La prevalenza era di circa il 10% nelle persone nate a metà del 1880 rispetto al 30% in quelle nate alla fine del XX secolo."

Stiamo parlando dell'arteria mediana, che si forma durante lo sviluppo degli esseri umani trasportando il sangue lungo il centro delle nostre braccia per nutrire le mani in crescita. A circa otto settimane però, di solito regredisce, lasciando questo arduo compito ad altri due vasi sanguigni: il radiale e le arterie ulnari.

Gli anatomisti, tuttavia, sanno da tempo che la scomparsa dell'arteria mediana non si sta verificando sempre; alle volte continua a pompare anche dopo la nascita, nutrendo solo l'avambraccio o, in alcuni casi, anche la mano. Così, analizzando dei cadaveri donati alla scienza in uno studio condotto nel 2020, gli scienziati hanno scoperto che l'arteria sembra essere tre volte più comune negli adulti oggi rispetto a più di un secolo fa.

"Questo aumento potrebbe essere il risultato di mutazioni di geni coinvolti nello sviluppo dell'arteria mediana o problemi di salute nelle madri durante la gravidanza, o entrambi in realtà", continua Lucas. "Se questa tendenza continua, la maggior parte delle persone avrà l'arteria mediana dell'avambraccio entro il 2100."

Nel frattempo, individuare i fattori che svolgono un ruolo importante nei processi di selezione di un'arteria mediana persistente richiederà molte più indagini. A proposito di evoluzione: questo fattore è rimasto inconsiderato per due milioni di anni.