Gli umani hanno davvero una forma di comunicare universale? Forse sì

Una delle domande più affascinanti in ambito dell'antropologia riguarda senz'altro la nostra comunicazione: esiste un modo comune a tutti gli esseri umani per trasmettere informazioni? Un nuovo studio punta a questa possibilità, prendendo in considerazione lo sviluppo della gesticolazione nei bambini.

Ovviamente non stiamo parlando di riuscire a parlare con il nostro gatto, ma della comunicazione non verbale. Fino a che punto però i gesti si somigliano tra persone di culture diverse?

Nello specifico, lo studio si è concentrato su bambini di età tra i 3 e i 12 anni, che parlavano inglese oppure turco. "L'inglese e il turco sono state le principali lingue a confronto, poiché differiscono nel modo in cui si narrano gli eventi," spiega Şeyda Özçalışkan, professoressa di psicologia alla Georgia State University.

"In turco, ad esempio, se vuoi descrivere una persona che entra di corsa in casa devi separare la frase in pezzi; prima 'sta correndo' e poi 'entra in casa', mentre in inglese basta dire 'è corso verso casa', in un unica frase. Ciò rende più facile esprimere due concetti insieme."

I ricercatori erano interessanti a studiare i bambini nel periodo in cui imparano a separare la gesticolazione che accompagna il parlato da quella silenziosa. Chiedendo loro di esprimere questo concetto, hanno scoperto che, quando usavano le parole, i gesti corrispondevano alla loro lingua. Quando invece si focalizzavano solo sulla comunicazione silenziosa, i gesti dei bambini erano sorprendentemente simili tra loro.

Ma non solo, perché lo studio ha notato anche che questi gesti somigliavano molto al linguaggio dei segni "casalingo", ovvero quello che si sviluppa naturalmente nei bambini sordi prima di imparare il sistema standard.

Lo studio sembra dunque indicare l'esistenza di una potenziale forma di comunicazione non verbale comune a tutti gli esseri umani, al di là della lingua, cultura e persino delle disabilità. A proposito, sapevate che anche il mondo scientifico ha il suo linguaggio dei segni?