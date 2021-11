Gli umani hanno devastato così tanto gli oceani che hanno infranto una legge della natura

L'unica cosa contronatura negli esseri umani è il loro rapporto, appunto, con la natura. Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science Advances, l'umanità ha disturbato così tanto la biodiversità marina che abbiamo infranto una delle leggi della natura più ampie.

Per secoli, l'oceano ha avuto una diversità altamente equilibrata; la biomassa - ovvero l'insieme di organismi animali o vegetali presenti in un ambiente - sembrava garantire che, nel complesso, le classi di dimensioni (ovvero dall'animale più piccolo alla creature più grande) nell'oceano fossero abbastanza equamente abbinate (a proposito, vi invitiamo a leggere il paradosso del krill delle balene per approfondire la questione).

Questa legge è chiamata "spettro di Sheldon", dallo scienziato che la identificò per la prima volta nel 1972. "Se ordiniamo la vita marina in contenitori etichettati con classi di dimensioni logaritmiche più o meno uguali, quei bidoni dovrebbero, con solo poche eccezioni, avere le stesse dimensioni in scala", affermano gli esperti.

In poche parole, per farla più semplice, un batterio può essere 23 ordini di grandezza più piccolo di una balenottera azzurra, ma ci sono anche circa 23 ordini di grandezza in più di batteri nell'oceano rispetto alle balenottere (l'immagine qui sotto vi farà capire meglio questo concetto). Sono tanti gli studi che hanno esaminato lo spettro di Sheldon, e la maggior parte ha scoperto che sembra reggere.

Tuttavia, gli esperti del nuovo studio hanno cercato di provare, esaminando i dati a loro disposizione e utilizzando tecniche di meta-analisi, lo spettro di Sheldon... e non ha superato la prova. Quello che hanno scoperto li ha sbalorditi: "i pesci di dimensioni superiori a 10 grammi e i mammiferi marini potrebbero essere stati ridotti nella biomassa di circa il 60% e il le classi di dimensioni più grandi sembrano aver subito una riduzione della biomassa di quasi il 90% dal 1800", ha dichiarato il dott. Eric Galbraith.

Questo è un impatto peggiore di quello che si aspettavano gli esperti. "Gli esseri umani non hanno semplicemente sostituito i principali predatori dell'oceano, ma negli ultimi due secoli hanno alterato sostanzialmente il flusso di energia attraverso l'ecosistema", afferma infine Galbraith. E questo e nulla, per colpa nostra il pH degli oceani si sta abbassando... ecco cosa succederebbe se il pH si abbassasse ancora.