Quanto tempo fa gli umani hanno iniziato a pensare agli alieni?

L'umanità ha da sempre alzato lo sguardo verso il cielo notturno, interrogandosi sull'esistenza di altri esseri al di là delle stelle scintillanti. La curiosità per la vita extraterrestre non è un prodotto della moderna fantascienza, ma affonda le sue radici in un passato remoto, quando i cieli erano già teatro di fenomeni inspiegabili.

Già tra il 223 e il 91 a.C., le cronache greche e romane narravano di "fuochi celesti", "abisso" e "soli notturni" che solcavano i cieli, eventi che oggi potremmo etichettare come avvistamenti di UFO. Tuttavia, in queste antiche testimonianze, non vi è traccia di interpretazioni aliene; si parlava piuttosto di meteoriti, uccelli o altri fenomeni naturali.

Fu solo nel V secolo a.C. che i filosofi Leucippo e Democrito, con la loro teoria dell'atomismo, posero le basi per concepire un universo costituito da infiniti mondi. Democrito, in particolare, immaginava che, in un cosmo infinito, fosse improbabile che la Terra fosse l'unico mondo popolato. Metrodoro di Chio, allievo di Democrito, paragonava l'unicità della Terra in un vasto campo a un singolo stelo di grano che cresce isolato, un'idea che sembra preludere alle moderne teorie dei multiversi.

Nonostante queste intuizioni, la filosofia aristotelica e le dottrine religiose dell'epoca respingevano l'idea di mondi multipli, confinando la vita al solo pianeta Terra. Fu solo nel XV secolo che Niccolò Cusano, con il suo libro influente, rilanciò l'idea di "abitanti di mondi diversi dal nostro", speculando sull'esistenza di esseri solari e lunari, più o meno spirituali e materiali rispetto a noi terrestri.

Queste riflessioni aprirono la strada alla moderna concezione di vita extraterrestre, un concetto che oggi è più vivo che mai, alimentato da scoperte scientifiche e dalla costante ricerca di segnali provenienti dalle profondità dello spazio. E mentre continuiamo a cercare, ci chiediamo: dove sono questi abitanti di altri mondi? La risposta potrebbe essere scritta nelle stelle, in attesa che la nostra tecnologia e la nostra comprensione dell'universo ci permettano di decifrarla.