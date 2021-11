Se gli umani non fossero mai esistiti, come sarebbe stata la Terra oggi?

L'impronta degli esseri umani può essere vista ovunque. Anche all'interno di luoghi apparentemente inesplorati e incontaminati la traccia umana può essere comunque avvistata... soprattutto in forma di microplastiche che vengono trasportate con il vento. Una domanda sorge spontanea: come sarebbe stata la Terra se non ci fossero mai stati gli umani?

"Penso che sarebbe un luogo con molta più vegetazione e con una ricchezza di animali di grandi dimensioni diffusi in tutti i continenti tranne l'Antartide", ha dichiarato a LiveScience Trevor Worthy, paleontologo e professore associato della Flinders University in Australia. Gli umani, infatti, sono i responsabili della scomparsa di molte specie, dal Dodo alla Tigre della Tasmania di cui abbiamo soltanto un video a colori.

Il tasso di estinzione di oggi sulla Terra è più di 100 volte quello che sarebbe senza l'uomo. Senza l'esistenza dell'Homo Sapiens sul pianeta sarebbero ancora esistiti i moa, creature simili a struzzi che erano alti fino a 3,6 metri; dopo l'arrivo della gente in Nuova Zelanda si estinsero tutti in soli 200 anni, lo stesso vale per altre 25 specie di vertebrati.

Secondo Sören Faurby, docente di zoologia presso l'Università di Göteborg in Svezia, senza gli esseri umani la Terra assomiglierebbe in gran parte al Serengeti, ovvero un ecosistema africano brulicante di vita. Elefanti, rinoceronti e leoni vivrebbero in tutta Europa, mentre in America sarebbero potuti esistere armadilli e bradipi giganti. Lo stesso vale per i Mammut, che nonostante si siano estinti a causa dei cambiamenti climatici, anche l'impatto umano ha avuto una grande responsabilità nell'equazione.

Tuttavia, gli esseri umani potrebbero essere stati inevitabili, poiché se non ci fossero stati gli umani moderni (Homo sapiens), si sarebbero evoluti quasi sicuramente i nostri cugini di Neanderthal (estinti circa 40.000 anni fa). Lo stesso destino, anche se si fossero estinti i Neanderthal, sarebbe toccato ai Denisova, che avrebbero rapidamente conquistato il titolo di "predatore all'apice della catena alimentare".

Non sappiamo con certezza come sarebbe stata la Terra senza gli umani, ma sappiamo come sarà tra qualche milione di anni... sicuramente ci saranno ancora prove del nostro passaggio e del nostro cambiamento (in peggio!) del pianeta.